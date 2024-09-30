Кому с 1 октября повысят пенсии

На повышение пенсий с 1 октября могут рассчитывать военные пенсионеры, граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также те, кто получил инвалидность первой группы. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как напомнила специалист, изначально пенсии военнослужащим в запасе планировалось повысить на 4,5 процента, но затем было решено проиндексировать их на 5,1%.

"Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего", - приводит ее слова агентство "Прайм".

Тем, кому в августе исполнилось 80 лет, в стандартном режиме удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Аналогичное повышение ждет тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка для этих категорий граждан составит 8 134 рубля.

Как уточнила Иванова-Швец, все начисления будут произведены автоматически.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что в следующем году российских пенсионеров ждет не одна индексация пенсий, а две - на размер годовой инфляции и согласно росту уровня доходов Соцфонда РФ. Первая пройдет 1 января, вторая - 1 апреля.