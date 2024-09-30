В Союзе пенсионеров отреагировали на идею о передаче родителям пенсионных баллов

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT назвал «полезной мыслью» намерение депутатов внести законопроект, позволяющий детям передавать родителям пенсионные баллы.

Собеседник RT отметил, что в России, согласно законодательству, предусматривается возможность приобретения стажа и стажевых баллов у государства или у Пенсионного фонда.

Предложенная мера, по его мнению, станет дополнительной возможностью для передачи баллов со стороны детей их родителям.

«Может так оказаться, что при оформлении пенсии появляется обстоятельство, которое не позволяет выйти на расчётный вариант пенсии. В этот момент дети могут как раз и провести эту процедуру для того, чтобы обеспечить родителю полномасштабный выпуск пенсии. Так что, в общем, мысль полезная. Это всё должно происходить, естественно, на добровольных началах, поэтому ничего в этом предосудительного. Это же не воровство чей-то биографии, это передача заработанных баллов. Так что ничего не вижу плохого, хорошая инициатива», — заключил Рязанский.

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Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в понедельник внесет в Госдуму законопроект, разрешающий детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

"Законопроектом предлагается установить направление доли индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый календарный год, в размере не свыше 2, родителям застрахованных лиц в равных долях или в случае наличия единственного родителя - в полном объеме", - говорится в пояснительной записке.

При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента родителя не может быть больше 10, то есть максимального значения, закрепленного федеральным законом.

"Данное отчисление также будет распространяться на родителей застрахованных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ, имеющих право на страховую пенсию в соответствии с законодательством РФ", - уточняют авторы.

Как отмечают депутаты, минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют от 15 лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. По мнению авторов, в рамках таких условий требуется дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию.

Как отметил замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, благодаря законопроекту пожилые родители, которые не накопили достаточного количества баллов, смогут с помощью баллов от своих детей "выйти быстрее на пенсию, а не дорабатывать, чтобы обрести необходимый минимум".

"Мы предлагаем, чтобы дети, которые имеют хорошую заработную плату и могут спокойно накопить по 10 пенсионных баллов в год, могли бы со своими родителями этими баллами поделиться без ущерба для своей пенсии. Потому что если человек может накопить максимальные 10 баллов в год, то у него соответственно достаточно высокая зарплата. А переданные баллы будут учитываться в пенсии родителей. Таким образом, они могут либо вообще получить пенсию по старости, если у них были проблемы с накоплением этих пенсионных баллов, либо получить в дальнейшем более высокую пенсию", - сказал Леонов ТАСС.

Законопроект о передачи пенсионных баллов родителям повысит рождаемость, считает депутат Госдумы, зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов. Как он отметил в беседе с 360.ru, принятие закона сделает «выгодным» иметь детей.

Мы предлагаем, исходя из той ситуации, которая сейчас существует, дать возможность детям помогать фактически накапливать пенсию своим родителям. И тут два плюса, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что россиянин сможет уже в 40–45 лет делиться своими пенсионными баллами с родителями, если у него хорошая динамика накопления. Также благодаря инициативе может повыситься рождаемость.

Если этот закон будет принят, родителям будет условно «выгодно» иметь больше детей, которые могут перевести даже по одному баллу. Если пять детей — это уже пять пенсионных баллов, а надо всего 30. Это в какой-то степени даже будет стимулировать рождаемость, и это бонус для многодетной семьи еще дополнительный будет, — добавил Леонов.

Кроме того, женщина, у которой пять-шесть детей, сможет накопить себе на пенсию без работы, если каждых из детей будет отчислять ей пенсионные баллы, заключил депутат.

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Инициатива депутатов о передаче пенсионных баллов от детей родителям, как и любая другая, имеет свои предпосылки, рассказал "РГ" доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что в некоторых случаях такая возможность может быть полезной людям, достигшим пенсионного возраста. Например, они могли бы ей воспользоваться, если им не удалось набрать необходимое количество баллов для назначения страховой пенсии по старости. Например, в 2024 году минимальное количество баллов для назначения страховой пенсии по старости составляет 28,2, в следующем году завершается переходный период - их уже потребуется 30. Люди с минимальным страховым стажем (15 лет) и, получающие минимальный размер оплаты труда, не наберут минимально необходимого количества пенсионных баллов. Им нужно для этого трудиться 29-30 лет, что вполне соизмеримо с зарубежными минимальными требованиями для назначения страховой пенсии, говорит Балынин.

Благодаря переводу пенсионных баллов от детей - эту проблему можно было бы решить: пенсия была бы назначена. А так пришлось бы работать и копить пенсионные баллы до возникновения права на назначение страховой пенсии либо ждать возраста, необходимого для назначения социальной пенсии.

А вот пенсионеру, у которого достаточно накопленных пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, передавать дополнительные нецелесообразно, считает эксперт. Так, обратил он внимание, один балл сейчас увеличивает размер страховой пенсии всего на 133,05 рублей, два балла - соответственно на 266,1 рублей. Более того, если дети передадут свои пенсионные баллы родителям, то у них таких баллов станет меньше. Это значит, что размер их будущей пенсии тоже уменьшится. Возможно, даже приведёт к ситуации недостаточности баллов для её назначения.

Балынин напомнил, что пенсионные баллы формируются по двум каналам. Первый - связан с заработной платой. В зависимости от суммы получаемых доходов в виде оплаты труда работодатель уплачивает ежемесячно страховые взносы. Они формируют пенсионные права граждан в виде индивидуальных пенсионных коэффициентов. Например, заработная плата в 56 тысяч рублей в 2024 году формирует 3,020 пенсионных баллов (округление по законодательно установленным правилам осуществляется до тысячных). Второй канал сопряжён с поощрениями за социально значимые периоды (за участие в специальной военной операции, периоды ухода за ребёнком до 1,5 лет, периоды ухода за инвалидами и лицами старше 80 лет и другие). Например, при уходе за первым ребёнком до 1,5 лет начисляют 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов за один год ухода (за 1,5 года можно претендовать на 2,7 индивидуальных пенсионных коэффициента).

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Чтобы разрешить передачу родителям пенсионных баллов, нужно изменить пенсионную систему, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. На соответствующую идею она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

«У нас пенсионная система имеет страховую направленность. Работающим пенсионерам пенсионного возраста можно приобрести баллы. Я имею в виду граждан трудоспособного возраста работающих, но собирающихся на пенсию, а неработающим уже приобрести баллы нельзя. Можно помочь родителям с накопительной частью пенсии или помочь, просто выполняя свой долг, как говорится, помогая всеми возможными средствами, материально помогая», — сказала депутат.

Изменить пенсионную систему — я думаю, вряд ли это стоит того Светлана Бессараб депутат Госдумы

На выплату пенсий в 2025 году в федеральном бюджете запланировали 824 миллиарда рублей. Это следует из документа, внесенного в Госдуму 30 сентября.

В частности, на пенсии военным, надбавки и увеличение выплат направят 1,368 миллиарда рублей. В целом на пенсионные выплаты в государственной казне заложены 894 миллиарда рублей в 2026 году и 950 миллиардов — в 2027-м.

Кроме того, на выплату региональных социальных доплат к пенсии бюджетные ассигнования предусмотрены в 2025 году в размере 56 миллиарда рублей, в 2026 году — 70 миллиарда, в 2027 году — 71 миллиард.

Плюс ко всему, на развитие пенсионной системы России в бюджете заложили 2,204 триллиона рублей на следующий год, почти 2,7 триллиона — на 2026-й и более 2,59 триллиона — на 2027-й.

На повышение пенсий с 1 октября могут рассчитывать военные пенсионеры, граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также те, кто получил инвалидность первой группы. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как напомнила специалист, изначально пенсии военнослужащим в запасе планировалось повысить на 4,5 процента, но затем было решено проиндексировать их на 5,1%.

"Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего", - приводит ее слова агентство "Прайм".

Тем, кому в августе исполнилось 80 лет, в стандартном режиме удвоят фиксированную часть страховой пенсии. Аналогичное повышение ждет тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка для этих категорий граждан составит 8 134 рубля.

Как уточнила Иванова-Швец, все начисления будут произведены автоматически.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что в следующем году российских пенсионеров ждет не одна индексация пенсий, а две - на размер годовой инфляции и согласно росту уровня доходов Соцфонда РФ. Первая пройдет 1 января, вторая - 1 апреля.

Страховые пенсии в России в 2025 году проиндексируют на 7,3 процента, средний размер вырастет до 24 тысяч рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному правительством и уже внесенному в Госдуму.