В России предложили поднять пенсии в начале 2025 года

В России в 2025 году индексация пенсий может пройти уже 1 января. Соответствующая информация следует из проекта федерального бюджета, внесенного правительством в Госдуму.

Согласно документу, в 2025 году предлагается изменить порядок индексации пенсий. Раньше процедуру планировали осуществлять два раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля. Однако теперь изменение размера выплат хотят сделать единоразово в начале года.

При этом 1 января пенсии могут поднять на 7,3%. Если бы индексация проходила с 1 февраля и с 1 апреля, то уровень повышения выплат составил бы 4,5% и 2,2% соответственно.

Также проект бюджета предлагает ввести индексацию пенсий как для неработающих пенсионеров, так и для работающих.

Документ был внесен в Госдуму накануне. Он, как и раньше, будет дефицитным, но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не сочли это критичным и даже назвали ситуацию комфортной. По их мнению, главными вызовами для бюджета станут геополитическая ситуация, снижение цен на нефть и санкции.