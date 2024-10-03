В России выступили за повышение зарплат бюджетникам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб указала на необходимость в повышении зарплат бюджетникам. Такую точку зрения она озвучила в беседе с «Аргументами и фактами».

Таким образом депутат высказалась об инициативе кабмина проиндексировать зарплаты работникам бюджетной сферы на 13,2% в 2025 году. Как уточнила парламентарий, любое увеличение заработной платы должно быть включено в проект бюджета на 2025-2027 годы.

Бессараб напомнила о том, что со стороны российских властей звучали сведения о том, что в стране предложат индексацию заработных плат с большой преференцией для врачей, педагогов, работников социальной сферы. По ее словам, индексация зарплат бюджетников приведет к обеспечению выполнения указов президента РФ Владимира Путина.

Ранее СМИ сообщили, что фракция ЛДПР намерена внести 3 октября в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников на такси при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом.