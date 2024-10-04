Названы причины, почему на одной должности могут быть разные зарплаты

Сотрудники могут получать на одной должности разные зарплаты. Это связано с тем, что зачастую их квалификация и опыт разнится, заявила «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

По словам эксперта, два сотрудника могут иметь аналогичный опыт, но один из них обладает узкой специализацией и разбирается в более сложных вещах, чем другой. Это значительно повышает его ценность для компании, поэтому такому работнику будут платить больше.

На уровень дохода влияет ситуация на рынке труда, отметила собеседница. В ряде сфер может фиксироваться дефицит работников. На этом фоне фирмы повышают зарплаты для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников, указала Бухвалова.

Также, по словам специалиста, один сотрудник может быть более уверенным и настойчивым в своих требованиях к заработной плате. Так, другому – менее требовательному – зачастую платят меньшую сумму, указала эксперт.

Кроме того, как уточнила она, на уровень дохода влияют финансовые возможности компании. Одни работодатели могут поощрять своих сотрудников дополнительными премиями или бонусами, в то время как другие имеют более строгую систему оплаты труда, подчеркнула Бухвалова.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб указала на необходимость в повышении зарплат бюджетникам. Таким образом депутат высказалась об инициативе кабмина проиндексировать зарплаты работникам бюджетной сферы на 13,2% в 2025 году.