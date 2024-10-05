Кипрский банк распрощался с тысячами клиентов из России

Bank of Cyprus закрыл счета около семи тысяч клиентов-россиян. Об этом сообщает издание Frank Media со ссылкой на ответ представителя банка Карена Ле Канну на запрос.

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«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — заявил Ле Канну.

Уточняется, что банк сохранил счета только тех россиян, которые находятся в пенсионном возрасте. При этом, как утверждает Ле Канну, решение закрыть счета россиян в кипрском банке связано с собственной политикой по управлению рисками, которая меняется со временем, а якобы не национальностью клиентов.

Bank of Cyprus закрыл представительства в Москве и Санкт-Петербурге

До этого президент Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) стали замораживать счета российских предпринимателей, на которых более 125 тыс.

По его словам, блокируют счет лишь просто потому, что его собственником является россиянин.

Ранее сообщалось, что литовский банк усложнил жизнь россиян в Европе.