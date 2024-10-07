Минфин хочет взимать НДФЛ на дарение ценных бумаг не родственникам

Минфин хочет взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при дарении всех видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ или деривативы), когда дарение относится не к близкими родственникам и членам семьи, говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Первым на это внимание обратил РБК.

«Предлагается установить, что при дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов доход в виде такого дара освобождается от налогообложения, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками», — сказано в документе.

В настоящее время доход, получаемый в виде подаренных ценных бумаг (кроме акций) и производных финансовых инструментов от физического лица, не подлежит налогообложению, независимо от родственных связей между дарителем и одаряемым, уточняет Минфин. Однако, по Налоговому кодексу, передача акций от отца сыну освобождается от НДФЛ, а передача облигаций облагается, говорит партнер и руководитель практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Жестков.

Порядок налогообложения подаренных ценных бумаг и производных инструментов сейчас регулируется п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса. С 2025 года в России вводится дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышается налог на прибыль организаций с 20% до 25%. Кроме того, документом выравниваются налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и с классическими ценными бумагами — ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%.