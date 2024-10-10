Опрос показал, что 74% россиян предпочли бы иметь три выходных в неделю

Более 70% россиян предпочли бы иметь три выходных дня в неделю. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка" пишет RT. Подавляющее большинство опрошенных (74%) заявили, что нуждаются в трех выходных днях в неделю. Вариант "два выходных" предпочли 17% респондентов, 8% нужно более трех выходных дней в неделю, а 1% достаточно и одного выходного дня. 9 октября сообщалось, что долгий сон по выходным не помогает восстановить организм. К таким выводам пришли ученые из Университетов Аалто и Оулу в Финляндии. В рамках исследования они в течение пяти месяцев наблюдали за мозгом и поведением одного человека, используя МТР-сканирование и данные с носимых устройств и смартфонов. В результате было установлено, что области мозга, связанные с вниманием и памятью, могут быть "затронуты" недосыпом на срок до 15 дней.