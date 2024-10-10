SuperJob: россияне назвали порогом бедности зарплату в 43 тысячи рублей в месяц

Бедным в России, по мнению жителей страны, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для поиска работы Superjob, передает РБК. Участники опроса считают, чтобы не быть бедным в Москве, ежемесячно нужно зарабатывать как минимум 45 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга показателем бедности назвали суммы зарплаты в 41 тысячу рублей, других регионов — 42 тысячи рублей. Чтобы прожить достойную жизнь в месяц необходимо получать в среднем 250 тысяч рублей, считают россияне. Жители столицы назвали сумму в 270 тысяч рублей, Петербурга - в 240 тысяч рублей. Богатыми, по мнению участников опроса, могут считаться те люди, которые зарабатывают более 860 тысяч рублей ежемесячно. В Москве это 920 тысяч рублей в месяц по мнению мужчин и 780 по мнению женщин. В Санкт-Петербурге богатыми считают людей с доходом более 800 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, в прошлом году уровень бедности в РФ обновил исторический минимум — за чертой бедности находились 13,5 миллиона человек, или 9,3% населения. В опросе Superjob приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России. Исследование проводилось в период с 1 по 8 октября.