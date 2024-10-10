Российские компании стали чаще переманивать друг у друга сотрудников

Российские компании стали активнее переманивать друг у друга сотрудников. Сегодня к прямому хантингу прибегают 67% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Talantix, которые приводит «Лента.ру».

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«Компаниям все сложнее закрывать свою потребность в сотрудниках, и для привлечения персонала работодатели применяют разные инструменты, среди которых не только увеличение зарплатного предложения, но и попытки заинтересовать сотрудников конкурентов», — комментирует директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина.

Чаще всего перевербовать пытаются рабочих (26%), менеджеров по продажам (24%) и специалистов производственной сферы (20%). Далее идут руководители и топ-менеджеры (13%), сотрудники торговли (12%) и IT-специалисты (11%).

До этого замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин предложил решать проблему нехватки рабочих рук в стране за счет роботизации.