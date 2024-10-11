Россиянам рассказали о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки

В случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой вышки сотовой связи можно претендовать на компенсацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова.

По его словам, речь идет о сумме от 1 млн рублей. Также можно инициировать снос вышки. Для этого нужно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Снос должен быть инициирован силами местной администрации или компании, которая возводила вышку. Также, по словам парламентария, можно требовать снос сотовой вышки, в случае если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, что может вредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок.

Гаврилова отметил, что в этом случае можно требовать сноса данного строения, так как соседский земельный участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта.

Депутат указал, что вышки снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся. Находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8-20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье. Это также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья.