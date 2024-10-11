Тариф на свет: сколько платить за электричество в 2025 году

Федеральная антимонопольная служба сформировала список тарифов на электричество на 2025 год. Речь идет о ценовых «коридорах». Подробности узнало издание Life.

Как отмечается, стоимость света существенно варьируется в зависимости от города и области. Самый дорогой киловатт зафиксирован на Чукотке. Подчеркивается, что там его цена составляет 11,36 рубля. В Якутии стоимость киловатта в час не поднимется выше 9,66 рубля. В Камчатском крае цену на электричество ограничили порогом в 8,04 рубля. При этом нижняя планка, установленная для этого региона, составляет 2,7 рубля.

«Для москвичей «коридор» стоимости электроэнергии будет установлен на отметке 7,87 рубля за киловатт в час. Жителям Подмосковья поднимут тариф до 8,25 рубля, а тем, кто платит за электричество в Санкт-Петербурге, — до 6,97 рубля», — пишет издание.

Для жителей ЛНР предусмотрен самый низкий тариф на свет, говорится в публикации. Там нижний порог цены составит 1,46 рубля. В ДНР минимум будет установлен на отметке 1,49 рубля. В Иркутской области нижняя планка в следующем году будет 1,77 рубля.

Авторы напоминают о действии в России льготных тарифов. Скидка оплату электричества полагается многодетным семьи, малоимущим, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и другим категориям. Отмечается, что сумма льготы зависит от региона, где проживает гражданин, претендующий на субсидию.

Ранее издание писало, как можно сэкономить на отоплении. Как отмечалось, один из главных способов снизить затраты — установить индивидуальные счетчики. Благодаря данным устройствам можно контролировать объемы потребления тепла и снижать его при необходимости.