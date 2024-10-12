Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников предупредил россиян об опасности открыток в WhatsApp. Об этом сообщает «Прайм».

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По его словам, мошенники по-прежнему распространяют опасный контент под видом безобидных ссылок в мессенджерах. Он сообщил, что пользователи получают сообщения с открыткой и ссылкой. Чтобы увидеть их содержимое, жертвам мошенников предлагается ввести данные на поддельном сайте «Госуслуг». Таким образом злоумышленники похищают аккаунты пользователей.

Мошенники начали обманывать россиян, притворяясь популярными сервисами доставки

Эксперт предупредил, что атаки случаются и в Telegram, когда пользователям приходит сообщение о якобы подозрительной активности в аккаунте.

В сентябре сообщалось, что мошенники начали заманивать россиян в поддельные инвестиционные проекты, утверждая, что они созданы основателем Telegram Павлом Дуровым. Злоумышленники предлагают авторизоваться на сайте, который в действительности является фишинговым, и привязать к нему свой криптокошелек. В результате аферисты крадут деньги пользователей.