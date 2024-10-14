Россиянам объяснили, как заставить оператора регулярно вывозить мусор

Россияне имеют право сменить оператора при плохом вывозе мусора, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что подобные организации при выявлении нарушений могут быть оштрафованы на 700 тысяч рублей при многократных замечаниях и нанесении вреда здоровью людей.

Парламентарий напомнил, что частота вывоза коммунальных отходов определяется договоренностью с жильцами и должна соответствовать законодательству РФ. Региональные операторы имеют возможность предлагать альтернативные графики вывоза, однако они не должны противоречить указанным нормативам и должны быть согласованы с местной санитарно-эпидемиологической службой, добавил Чаплин.

Нормы накопления отходов определяются местными властями и зависят от числа проживающих в доме, неверная информация о количестве жильцов, предоставленная управляющей компанией или ТСЖ, может препятствовать предъявлению претензий оператору, уточнил Чаплин. Список твердых коммунальных отходов не включает крупногабаритные строительные остатки, мебель, органические отходы животных и материалы с земельных участков, напомнил депутат.

Региональные операторы отвечают за нарушение санитарных норм по статье 8.2 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составляет 100 тысяч рублей, причем повторные нарушения увеличивают эту сумму до 400 тысяч рублей. Если в результате нарушений нанесен ущерб здоровью людей, штраф может достичь 600–700 тысяч рублей. Департамент или министерство ЖКХ имеют право временно или окончательно приостановить действия оператора, что предоставит жильцам возможность выбрать другого официального оператора, — рассказал Чаплин.

По его словам, если твердые коммунальные отходы не вывезены вовремя, стоимость услуги подлежит уменьшению на 3,3% за каждый день задержки. Если платежи остаются неизменными, необходимо подавать претензии. При возникновении проблем с вывозом мусора следует обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ЖК, если вы проживаете в многоквартирном доме.

Согласно санитарным правилам, отходы необходимо вывозить ежедневно, если на улице более +5 градусов, а если ниже, то раз в трое суток. Рекомендуется подавать заявление лично, с отметкой оператора о приеме на втором экземпляре. Если оператор не дал ответа, жалобы следует направлять поэтапно: сначала в министерство или департамент ЖКХ, затем в жилищную инспекцию, затем в Роспотребнадзор и наконец в региональные органы исполнительной власти, в том числе с использованием возможностей портала Госуслуги, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин отметил, что водосток нельзя направлять на соседний земельный участок, так как пострадавший владелец будет иметь право обратиться в суд. Письменное требование станет доказательством попыток гражданина мирно урегулировать вопрос и поможет во время судебного процесса, резюмировал собеседник издания.