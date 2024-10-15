Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

Внезапное пополнение баланса банковской карты — это не повод для радости.

Об этом граждан предупредил юрист Кирилл Данилов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, неожиданный перевод денег буквально «из ниоткуда» должен насторожить любого человека. Как оказалось, такие средства могут таить в себе большие риски и в конечном итоге их приход может обернуться для обладателя карты серьёзными неприятностями.

Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть, иначе можно подпасть под обвинение в необоснованном обогащении. Затягивание с возвращением средств ничего не решит, пишет «Прайм».

В последствии уже по суду с гражданина потребуют вернуть не только всю сумму, но и проценты, которые на неё набежали. Так, если по ошибке пришло 100 тысяч рублей от незнакомца, то за три месяца размер процентов за пользование деньгами составит 3 978,14 рублей.

Кроме того, «деньги из ниоткуда» могут оказаться уловкой мошенников. Чтобы не попасться на их удочку, возврат денег необходимо осуществлять через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода. Никаких переводов на названные счета или на номера телефонов делать ни в коем случае нельзя — велик риск стать участником преступной схемы.