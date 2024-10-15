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Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

Внезапное пополнение баланса банковской карты — это не повод для радости.

Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»
© globallookpress.com

Об этом граждан предупредил юрист Кирилл Данилов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, неожиданный перевод денег буквально «из ниоткуда» должен насторожить любого человека. Как оказалось, такие средства могут таить в себе большие риски и в конечном итоге их приход может обернуться для обладателя карты серьёзными неприятностями.

Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть, иначе можно подпасть под обвинение в необоснованном обогащении. Затягивание с возвращением средств ничего не решит, пишет «Прайм».

В последствии уже по суду с гражданина потребуют вернуть не только всю сумму, но и проценты, которые на неё набежали. Так, если по ошибке пришло 100 тысяч рублей от незнакомца, то за три месяца размер процентов за пользование деньгами составит 3 978,14 рублей.

Кроме того, «деньги из ниоткуда» могут оказаться уловкой мошенников. Чтобы не попасться на их удочку, возврат денег необходимо осуществлять через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода. Никаких переводов на названные счета или на номера телефонов делать ни в коем случае нельзя — велик риск стать участником преступной схемы.

Личный счет
Кирилл Данилов