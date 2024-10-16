Экономист рассказал, на каких вкладах лучше хранить деньги

Россиянам следует вместо скупки иностранной валюты хранить деньги на вкладах в нацвалюте на максимальной ставке сроком до года. Об этом заявил «Аргументам и Фактам» экономист Александр Разуваев.

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Эксперт назвал хранение средств на вкладах беспроигрышным вариантом. Выбирать для этих целей нужно именно российскую валюту, отметил он. Также собеседник рекомендовано акции компаний, «у которых много денег на балансе».

«К примеру, у "Лукойла" на счетах 1,1 триллиона. Или компании рынка кибербезопасности, потому что он будет в ближайшие годы расти больше, чем на 20% в год», - подчеркнул экономист.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта сообщила, что сейчас есть способы эффективно хранить деньги на форс-мажоры. В частности, по его словам, для ситуаций, направленных на решение внеплановых точечных бытовых задач, целесообразно часть средств оставлять на накопительном счете.