Россиянам рассказали, какую зарплату просить на собеседовании

Гарри Мурадян заявил НСН, что нужно озвучивать сумму на 10-20% выше, чем соискатель хочет получить, а сильное завышение поставит работодателя в тупик.

На собеседовании нужно просить зарплату максимум на 10-20% выше, чем сотрудник планирует получать, в противном случае работодатель будет искать другой вариант, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

В среднем россияне при поиске нового места работы указывают ожидаемую зарплату более чем на 30% превышающую актуальную. Примерно 16% указывают зарплатные ожидания на 40% больше имеющегося дохода, еще 4% — в два раза больше, показало исследование «Авито Работы». Мурадян призвал не завышать зарплатные ожидания настолько значительно.

«Многие соискатели занижают или завышают свои требования, что может отражать неуверенность или недостаток информации о текущих рыночных условиях. При выборе суммы важно ориентироваться на средние значения по рынку для вашей профессии и региона. Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы установить свои ожидания на 10-20% выше, чем вы хотите получить. Это позволяет оставить место для переговоров и не отпугнуть работодателя слишком высокими требованиями. Например, если ваша текущая зарплата 100 000 рублей, вы можете указать диапазон от 110 000 до 120 000 рублей», - объяснил он.

По его словам, работодатели готовы вести переговоры, но ориентируются на «адекватные» суммы и условия на рынке.

«Работодатели, как правило, готовы вести переговоры, но при этом ориентируются на адекватность предложенных сумм. Если ожидания соискателя кажутся нереалистичными, это может вызвать сильное недоверие. Стратегия «мягкого завышения» позволяет вам выглядеть более подготовленным и адекватным, что важно в глазах потенциального работодателя. Рекомендуется провести исследование зарплат, используя доступные платформы и ресурсы, чтобы получить адекватное представление», - отметил он.

Также Мурадян рассказал, как правильно просить повышения зарплаты в дальнейшем. Он посоветовал делать это минимум после четырех месяцев работы.

«Обычно первый разговор о зарплате стоит поднимать не ранее 4-6 месяцев после начала работы. Это позволит вам продемонстрировать свою ценность и вклад в компанию. Примерный срок может варьироваться в зависимости от вашей роли и политики компании. При обсуждении повышения важно быть подготовленным. Соберите данные о своих достижениях, внесенном в компанию вкладе и рыночных зарплатах на аналогичных позициях. Обоснуйте свою просьбу конкретными примерами и результатами, а также покажите свою готовность к дальнейшему развитию и обучению. Обсуждение зарплаты — это не только вопрос цифр, но и возможность продемонстрировать свою ценность для компании», - заключил собеседник НСН.

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