В Госдуме готовят изменения для многодетных отцов-одиночек

Многодетным отцам-одиночкам собираются предоставить право досрочного выхода на пенсию, такой законопроект внесут в Госдуму 17 октября. Об этом передает ТАСС.

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Авторами проекта стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким.

В Госдуме рекомендовали отклонить проект об отсрочке многодетным отцам

«Предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно», — отмечают авторы законопроекта.

Документ предусматривает ряд условий для получения такого права: размер индивидуального пенсионного коэффициента — не менее 30, стаж — не менее 15 лет, уход за детьми в течение восьми лет после приобретения статуса единственного родителя.

Сейчас такое право есть у многодетных матерей-одиночек.