В России предложили ввести соцвзносы для самозанятых

Минтруд предложил провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Министерство подготовило соответствующий законопроект. Документ представили на общественном совете при Минтруде в сентябре.

В правительство проект планирует внести в октябре этого года.

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По информации газеты, начать эксперимент намерены с 1 января 2026 года, а его окончание совпадает с завершением режима «налог на профессиональный доход», запланированным на 31 декабря 2028 года.

Тариф страховых взносов предлагается установить на уровне 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 тыс. или 50 тыс. руб. по выбору. Ежемесячный платеж составит 1344 или 1920 руб. Минтруд также предлагает применять понижающие и повышающие коэффициенты.

Самозанятый сможет подписать договор о добровольном страховании подав заявление в страховую компанию. Далее он должен начать платить взносы в соответствии с выбранной страховой суммой. Действие договора прекращается, если застрахованное лицо пропускает взнос за один месяц.

До этого сообщалось, что Минтруд хочет ограничить допуск самозанятых к проведению опасных работ.

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