Названа средняя стоимость новогоднего застолья

Цены на продукты к новогоднему столу за год повысились на 1,43%. Так, в октябре 2024 года они составили 11,74 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

Подчеркивается, что набор включает в себя красную икру, красную рыбу, колбасу полукопченую и варено-копченую, колбасу вареная и сырокопченую, сыр, майонез, яблоки, бананы, апельсины и шампанское.

Как отмечается, в текущем месяце красная икра в России подешевела на 3,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 6 030 рублей за 1 кг. При этом стоимость красной рыбы выросла на 7%, до 1 161,2 рубля за 1 кг. Также за год поднялась цена шампанского - на 8,8% и составила 503,6 рубля за литр.

Стоимость колбасы полукопченой и варено-копченой за этот период выросла на 7,5%, до 669,9 рубля за 1 кг, колбасу вареную - на 8,1%, до 538,2 рубля за 1 кг, колбасу сырокопченую - на 9,5%, до 1 280,5 рубля за 1 кг.

Кроме того, сыр за год подорожал на 8,1%, до 822,4 рубля за 1 кг, майонеза - на 3,86%, до 286,9 рубля за 1 кг, яблок - на 18,8%, до 142,2 рубля за 1 кг, бананов - на 3,5%, до 145,3 рубля за 1 кг. Стоимость апельсинов за год снизилась на 12,15% и составила 159,8 рубля за 1 кг.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что потребление рыбы в России выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека.