Экономист раскрыл, на сколько повысят стоимость услуг ЖКХ с 2025 года

Тарифы коммунальных платежей с 2025 года повысятся на 15%, предупредил финансовый аналитик Александр Разуваев.

В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это связано с серьезной инфляцией. По его словам, все должно окупаться. Эксперт уточнил, что реальная официальная инфляция составит около 9–10%.

"Тарифы коммунальных платежей будут расти, потому что инфляция достаточно серьезная. Повысится процентов на 15, при том что реальная официальная инфляция будет около 9%, может быть, даже 10%", — пояснил аналитик.

Экономист уточнил, что в отличие от 1990-х годов в тарифы включена инвестиционная составляющая. По его мнению, стоимость ЖКУ вырастет быстрее, чем официальная инфляция. Эксперт добавил, что после окончания специальной военной операции инфляция пойдет вниз, как и ключевая ставка.

Все должно окупаться, плюс у нас в отличие от 90-х годов в тарифе еще сидит инвестиционная составляющая, это важный момент. Закончится СВО, инфляция пойдет вниз, и ставка пойдет вниз. Скорее всего, коммуналка будет расти быстрее, чем официальная инфляция, — добавил Разуваев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что единственным способом борьбы с наращиванием тарифов ЖКХ и естественными монополиями является их принудительное ограничение. Парламентарий подчеркнул, что в Госдуме рассматриваются подобные меры, однако до реальных ограничений дело доходит не часто.