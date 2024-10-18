Россиянам объяснили, как извлечь максимум выгоды от накопительных счетов
Максимальную выгоду можно извлечь из накопительных счетов, если открывать их в разных банках. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он пояснил, что кредитные организации предлагают начислять проценты на ежедневный или на минимальный остаток. Это значит, что в первом случае деньги можно вносить или снимать со счета в любой день месяца. А при начислении процентов учтут реальный период нахождения этих денег на накопительном счете, пишет aif.ru.
Во втором - проценты начислят не на всю сумму, а на ту, что была наименьшей на счете в течение месяца.
При этом многие банки готовы предлагать высокие "приветственные ставки" по накопительным счетам. В связи с этим эксперт советует после окончания срока действия "приветственной ставки" в одном банке переводить деньги в другой, Это позволит зафиксировать высокий процент.
Балынин напомнил, что теперь у россиян есть возможность переводить деньги между своими счетами в разных банках через систему быстрых платежей. Лимит составляет 30 млн рублей без комиссии.