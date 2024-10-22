Назван самый выгодный способ получения пенсии

Сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала, как выгоднее всего получать пенсию. Она назвала наиболее оптимальный способ, дающий большую свободу.

Как отмечает Ольга Епифанова, российским пенсионерам наиболее выгодно получать выплаты на карты платежной системы «Мир». По ее словам, этот способ позволяет начислять проценты на остаток средств и предоставляет возможность получения повышенного кешбэка в некоторых банках. Основным преимуществом карт «Мир» является гибкость: пенсионеры могут снимать деньги по мере необходимости, что дает им больше свободы в использовании своих финансов.

Тем, кто получает пенсию на банковский счет, Епифанова рекомендует выбирать вклады, которые позволяют снять средства без ограничений. Этот вариант удобен для тех, кто не доверяет банковским картам или не обладает навыками их использования, передает «Газета.Ru»

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Сенатор также отметила, что для жителей сельских регионов, где доступ к банкоматам и банковским отделениям, остается актуальным вариант получения пенсий через отделения «Почты России». Хотя этот способ менее удобен, он обеспечивает дополнительную защиту от мошенничества, что особенно важно для пожилых людей.

Кроме того, Епифанова считает, что внедрение цифрового рубля в будущем может значительно повысить безопасность пенсионных выплат. Уникальный код цифровой валюты позволит отслеживать ее перемещение, тем самым значительно усложняя работу мошенников.

Изменить способ получения пенсии можно в любое время: для этого достаточно подать заявление в Социальный фонд, через МФЦ или воспользоваться порталом «Госуслуги». Если заявление будет подано до 15-го числа текущего месяца, изменения вступят в силу со следующего месяца; в противном случае – через месяц.