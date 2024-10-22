В России принят во втором и третьем чтениях закон об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей со следующего года, сообщила Госдума на своем сайте.

Председатель ГД Вячеслав Володин, чьи слова приводит пресс-служба, заявил, что с 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17%. Он отметил, что такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан.

Володин уточнил, что поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда является одной из национальных целей развития, определенных указом президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей, добавил парламентарий.