С 1 ноября россиянам повысят пенсии: кого коснется

Несколько категорий россиян могут рассчитывать на повышение пенсий, запланированное на 1 ноября. Подробности об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пенсия вырастет у тех, кому исполнилось 80 лет в октябре 2024 года. У них размер пенсии увеличится сразу на 8134,88 рубля за счет удвоения выплачиваемой фиксированной выплаты», – отметил эксперт.

Для жителей районов Крайнего Севера или приравненных к ним регионов сумма будет выше. По информации Балынина, фиксированная выплата не предоставляется получателям социальных пенсий, а также получателям страховых пенсий по инвалидности и потере кормильца, за исключением инвалидов первой группы.

Инвалидам первой группы фиксированная выплата уже удвоена, поэтому для них увеличение не предусмотрено. Также повысят размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, имеющим выслугу не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья, требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Сумма доплаты для каждого будет индивидуальной. Эксперт добавил, что доплаты увеличат и работникам организаций угольной промышленности с полным рабочим днем, имеющим стаж не менее 25 лет. Для горнорабочих очистного забоя и проходчиков этот срок составляет 20 лет.

Доплаты будут выплачиваться вместе с пенсией. В случае трудоустройства их выплата приостанавливается с месяца, следующего за месяцем трудоустройства, передает «Российская газета». Напомним, для пенсионеров, проживающих на Севере России, предусмотрены две надбавки: увеличенная фиксированная часть пенсии и районный коэффициент. Однако есть свои нюансы при получении таких выплат. Подробности об этом рассказала сенатор и арбитражный управляющий Министерства юстиции Российской Федерации Ольга Епифанова. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева