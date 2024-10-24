С 1 ноября изменятся суммы доплат к социальным начислениям

В ноябре 2024 года в России выплатят единовременную материальную помощь в размере 40 000 рублей ряду граждан в связи с празднованием 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Об этом сообщает Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую.

На данную выплату могут рассчитывать ветераны, которые зарегистрированы в Москве по месту жительства. Среди них – инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участники обороны Москвы, участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, пояснила собеседница.

Также предусмотрена региональная прибавка в ноябре во Владимирской области. Там будет повышено ежемесячное денежное вознаграждение, которое выплачивается помощнику за каждого подопечного за полный календарный месяц. Так, со следующего месяца размер выплаты увеличится до 19 242 рублей (ранее он составлял 11 453 рубля).

Кроме того, с 1 ноября власти пересчитают размеры доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Ранее глава Министерства труда России Антон Котяков анонсировал увеличение пособия по безработице на 7,3% в следующем году. По его словам, расходы на выплату безработным сократились в связи с низким числом нетрудоустроенных граждан в стране. Вместе с тем, как уточнил он, выплаты находящимся без работы должны соответствовать росту инфляции.