Безработным хотят запретить брать микрозаймы

В России выступили за введение запрета на выдачу займов в микрофинансовых организациях (МФО) безработным гражданам. Соответствующий законопроект будет внесен депутатами ЛДПР, передает агентство «Прайм».

Так, в случае принятия документа в статью 12 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» внесут корректировки.

Также непрерывный трудовой стаж граждан не должен быть меньше одного года для выдачи займов, следует из пояснительной записки к законопроекту. Авторы считают, что данный шаг сможет уберечь молодых граждан, не имеющих дохода, от крупных долговых обязательств.

Ранее Центральный банк проинформировал о том, что общественные обсуждения плана по развитию рынка микрофинансовых организаций (МФО) завершились. ЦБ отметил, что большинство участников дискуссии поддержали предложенные регулятором меры против закредитованности россиян.