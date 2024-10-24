Россиян предупредили о новых уловках газовщиков-аферистов

Мошенники стали ходить по квартирам и, ссылаясь на новый закон, в ультимативной форме требовать переустановить счетчики. О новых уловках газовщиков-аферистов Денис Волков.

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Ставить приборы учета по закону требуется, только если, кроме плиты, у потребителя дома стоит газовый котел или водонагревательная колонка. В других случаях принуждать к установке газового счетчика запрещается, обращает внимание эксперт.

«Настоящий газовик никогда не вынуждает потребителей купить здесь и сейчас счетчик, сигнализатор загазованности, шланг, кран и так далее», — подчеркивает Волков.

По его словам, максимум — это рекомендация обновить устаревшие приборы учета.

Потребителям напоминают, что о визите газовщиков управляющие компании и ТСЖ предупреждают заранее. Жильцов, как правило, оповещают о предстоящем обходе за 20-30 дней. Повторное информирование происходит за несколько дней до планируемого визита. Кроме того, нельзя забывать об еще одном признаке мошенничества со счетчиками — просьба о внесении предоплаты. Официальные компании не требуют от клиентов крупных выплат авансом.

Открывать дверь людям, представляющимся сотрудниками ресурсоснабжающих компаний, без предварительного уведомления не стоит. В любом случае Волков рекомендует проверить личные документы специалиста, его удостоверение, униформу и сделать звонок в УК или председателю ТСЖ.

Если гость все-таки оказался в квартире, но закрались сомнения насчет его компетентности, стоит в тот же миг обратиться за помощью к соседям или близким. Также следует позвонить в полицию, напоминает собеседник издания.

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