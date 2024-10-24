Шадаев: зарплата в IT-отрасли за полугодие выросла на 25%

Средняя зарплата в IT-отрасли за I полугодие 2024 года выросла на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные привел министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе форума "Инфотех", ссылаясь на данные Росстата.

Шадаев отметил, что в численности IT-специалистов за тот же период также произошел рост на 12%.

"В зарплатах мы выросли на 25%", - добавил он.

В свою очередь рост отгрузки, реализации решений, продуктов, программ и услуг за отчетный период составил 63%.

В середине сентября газета "Ведомости", со ссылкой на опрос платформы для рекрутинга hh.ru и облачного провайдера K2 Cloud, сообщила, что работодатели перестали повышать зарплаты ИТ-специалистам. Согласно приведенным данным, от индексации зарплат в 2024 году отказалось 38% компаний. Кроме того, по данным газеты, крупные ИТ-компании подтвердили "неадекватные зарплатные ожидания" по отдельным специальностям, которые невозможно удовлетворять.