Мошенники начали искать подставных лиц через игры и сайты знакомств

Мошенники начали искать подставных людей для вывода на их карты украденных денег через сайты знакомств, игровые и домовые чаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей банков и компаний по информационной безопасности.

Таких подставных банковских клиентов называют дропами или дропперами. Злоумышленники привлекают людей возможностью легкого заработка и даже предлагают игровое «золото». При этом часто вовлеченные даже не подозревают, что участвуют в чем-то незаконном.

С 25 июля российские банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если получатель денег внесен в базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. До этого регулятор расширил список признаков незаконных операций до шести пунктов.