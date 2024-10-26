Желающим заработать на высокой ставке ЦБ дали совет

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% стимулирует россиян использовать накопительные счета и срочные депозиты. Кроме того, в приоритете остаются альтернативные инструменты. Так считают финансисты, опрошенные РИА Новости.

Эксперты отмечают, что ставка ЦБ до конца года может быть повышена до 23%. Исходя из этого, надо выбирать короткие депозиты или накопительные счета.

«Если есть свободные средства, думаю, стоит немного подождать реакции банков и разместить их на депозитах сроком 3-6 месяцев, по которым предлагаются наиболее привлекательные условия», — сказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По его словам, затем средства можно переложить на долгосрочный депозит, зафиксировав высокую доходность на продолжительный срок.

Перекладывать депозит стоит в том случае, если он был открыт давно и новый продукт более выгоден, полагает главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова рекомендует дождаться срока окончания депозита, если открыт короткий вклад с близким сроком погашения. Это позволит не потерять проценты. Затем можно открыть новый вклад с высокой ставкой.

Также в приоритете для инвесторов остаются РЕПО с центральным контрагентом, фонды денежного рынка, облигации с плавающей доходностью, которые быстро учтут новые процентные ставки.

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 21% годовых.