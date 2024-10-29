Утверждены правила подачи заявления на получение остатков маткапитала

В сентябре родители получили возможность вернуть неиспользованный остаток материнского капитала, если эта сумма не больше десяти тысяч рублей. Заявление об этом можно подать в МФЦ, отделении Социального фонда России или онлайн — через «Госуслуги». Деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней после назначения выплаты. Минтруд утвердил правила подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Такой приказ ведомства вступает в силу 29 октября.

Как вернуть деньги

Материнский капитал в России начали выдавать с января 2007 года при рождении или усыновлении детей. Сейчас он составляет 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго, если до этого семья не получала выплату. С начала этой программы сертификаты на маткапитал выдали 13 миллионам семей. Многие родители потратили средства по назначению, но на счету осталась небольшая сумма.

По оценке Фонда социального страхования, на счетах 730 тысяч семей скопилось 1,5 миллиарда рублей остатков материнского капитала. В сентябре вступил в силу закон, согласно которому этот остаток можно получить в виде единовременной выплаты. Но вернуть получится только сумму не больше десяти тысяч рублей.

Чтобы вернуть эти деньги, нужно подать заявление на «Госуслугах», в МФЦ или в отделении Социального фонда России. По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, получение выплаты сделали максимально удобным для людей. «Социальный фонд оповещает граждан в личном кабинете на портале госуслуг о доступных средствах, а к уведомлению прилагается предзаполненное заявление», — сказала депутат «Парламентской газете».

Что должно быть в заявлении

Минтруд внес изменения в правила подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Согласно приказу, утвержденному 18 сентября и вступающему в силу 29 октября, заявление должно соответствовать специальной форме, утвержденной Правительством.

В заявлении указывают Ф. И. О. родителя или его представителя, СНИЛС, паспортные данные. Заявитель просит перечислить единовременную выплату, указав кредитную организацию и номер своего счета. Документ заверяют подписью, ставят дату и отправляют в Социальный фонд.

В фонде должны рассмотреть заявление в течение десяти рабочих дней. Если будет принято положительное решение, деньги переведут на банковский счет в течение пяти дней.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагала снять ограничение в десять тысяч. По ее словам, у некоторых людей осталось не 10, а, например, 25 тысяч рублей. Она считает, что возвращать надо всю оставшуюся сумму.

Материнский капитал станет больше

Потратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, накопительную пенсию родителей, реабилитацию ребят с инвалидностью. Можно выбрать один вариант или распределить деньги на несколько направлений.

С 1 февраля 2025 года маткапитал вырастет на уровень инфляции - 7,3 процента. Согласно проекту федерального бюджета, на первого ребенка выплата составит 676 тысяч рублей, на второго — почти 894 тысячи, если родители до этого не получали сертификат. Если же мама и папа уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго им дадут 217 тысяч рублей. Всего из бюджета планируют выделить на эти выплаты в ближайшие три года около 1,7 триллиона рублей.