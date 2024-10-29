Пени по квартплате могут вырасти до 21 процента

В предстоящем году пени за неуплату коммунальных услуг в России могут увеличиться до 21%. Данный уровень соответствует ставке Банка России, пишет «Парламентская газета».

Как отмечается, комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил за продление льготного периода по пеням и пересмотр системы штрафных санкций за неуплату. Он обратился по данному вопросу к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, пишет издание, у которого есть соответствующее письмо. Сообщается, что повышение ключевой ставки Центробанка до 21% коснется всех российских должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

«Сейчас размер пени за неуплату за газ, свет и воду составляет 9,5%, и, согласно российскому законодательству, в 2025 году санкции должны вырасти до актуальной на начало года ставки ЦБ», - говорится в публикации.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, актуальность антикризисных мер возрастает в связи с повышением ключевой ставки.

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По данным Министерства строительства Российской Федерации, на 1 сентября текущего года долг российских граждан за услуги ЖКХ составил более 833 миллиардов рублей. Данное значение на 0,2 % меньше уровня аналогичного периода 2023-го. За год долг управляющих организаций и товариществ собственников жилья (ТСЖ) уменьшился на 5,1 %.