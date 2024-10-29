В России вырос спрос на домашние маслобойки

В России в октябре зафиксировано увеличение спроса на домашние маслобойки. Показатель вырос на 49%, сообщает Mash.

Маслобойка — приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скисшего молока, сливок или сметаны, путем сбивания. Как отмечается в публикации, люди переходят на крафтовое масло, поскольку «магазинное подорожало на 23%».

Стоимость маслобоек составляет от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от объема и конструкции. Как отмечается, люди активно обмениваются в чатах рецептами и предлагают вариации с водкой, чесноком, паприкой и травами.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в российских магазинах зафиксированы случаи кражи сливочного масла. Это происходит на фоне роста цен на продукт, отметило издание.

С начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%, свидетельствуют данные Росстата. В «Союзмолоке» связывают данную тенденцию с ростом себестоимости производства по всей цепочке: от сырья до переработки.

На минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что территориальные управления проработают вопрос ценовых соглашений с производителями и продавцами социально значимых продуктов.