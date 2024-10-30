Спрогнозировано новое подорожание такси в России

Поездки на такси могут подорожать на 10-20% к Новому году. Это обусловлено тем, что китайские автомобили, заполонившие таксопарки, оказались плохо приспособлены к российским дорогам и климату, пишет «Парламентская газета».

По словам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, фактически срок эксплуатации автомобиля в такси сегодня сократился в два раза. Если раньше у машины могло набежать и 250, и 300 тысяч километров, прежде чем она начинала нуждаться в капитальном ремонте или замене, то теперь — не более 150 тысяч, отметил он.

По мнению другого собеседника газеты, основной причиной увеличения цен на такси является запрет на работу мигрантов в этой сфере.

Ранее РИА Новости сообщило, что Басманный суд Москвы назначил таксисту один год и девять месяцев принудительных работ за аферу с ценой поездки, за которую он увеличил чек на 5 тысяч рублей, приписав к ней два нуля.