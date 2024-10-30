Мошенники начали обманывать россиян при помощи фиктивных лотерей

Мошенники пытаются украсть деньги россиян с помощью фальшивых лотерей, которые они рекламируют с помощью образов известных людей. Об этом предупредила прокуратура Московской области.

Сообщается, что злоумышленники используют образы популярных блогеров и артистов, чтобы привлечь потенциальных жертв. Они предлагают пользователям перейти по ссылке, утверждая, что таким образом можно принять участие в розыгрыше. Если человек переходит по ссылке, ему предлагается открывать коробки, в одной из которых, как утверждают мошенники, может быть вознаграждение. Две попытки оказываются неудачными, но на третью игрок находит денежный приз в иностранной валюте.

После этого жертве предлагают ввести данные карты, на которую должно прийти вознаграждение. Однако после того, как данные карты введены, сайт выдает ошибку, которая связана необходимостью перевести валюту в рубли. Утверждается, что пользователю необходимо заплатить за это. «С каждой новой попыткой получить выигрыш сумма оплаты будет расти. В итоге жертва не получит выигрыша, лишится всех переведенных денег, а данные ее банковской карты будут скомпрометированы», — отмечается в сообщении.

Россиян призвали изучать информацию об организаторах лотереи на официальном сайте и проверять адрес сайта перед тем, как участвовать в розыгрыше. Также пользователям напомнили, что организаторы настоящих акций не требуют оплаты налога за выигрыш, а самостоятельно удерживают комиссию.

Читать новость полностью

В России зафиксировано увеличение случаев рассылки мошеннических писем с фальшивыми постановлениями о возбуждении уголовных дел, направленных на личные аккаунты граждан.

В России наблюдается резкий рост мошеннических рассылок, имитирующих сообщения от силовых ведомств, предупреждает ТАСС. Эти письма содержат фальшивые постановления о возбуждении уголовных дел и направлены на частные аккаунты граждан.

Исследование проекта «Антимошенник» от РАНХиГС выявило, что мошенники теперь ориентируются на личные почты, а не на корпоративные адреса, как это было ранее.

По словам Ирины Смирновой, эксперта лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия», мошенники используют персональные данные, накопленные украинскими кол-центрами, чтобы создавать цифровые досье на россиян. Эти письма часто содержат сканы постановлений от имени ФСБ или других силовых структур с обвинениями в дискредитации Вооруженных сил РФ или финансировании ВСУ. Документы выглядят правдоподобно, с бланками, печатями и ссылками на статьи законов, что может ввести в заблуждение неподготовленных граждан.

Геннадий Слышкин, профессор и заведующий лабораторией «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия», подчеркивает, что такие рассылки в основном нацелены на аккаунты, используемые при регистрации в онлайн-магазинах и на сайтах услуг, что свидетельствует о крупных утечках данных. Слышкин рекомендует гражданам создавать отдельные почтовые адреса и телефонные номера для регистрации на подобных платформах, чтобы снизить риск получения таких мошеннических писем.

Эксперты подчеркивают, что обращения от правоохранительных органов через электронную почту или мессенджеры с пересылкой документов должны вызывать подозрения и восприниматься как мошеннические. Это явный сигнал, что получатель сталкивается с попыткой обмана.

Читать новость полностью

Количество попыток обмана в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) выросло с начала 2024 года в семь раз, предупредили в Т-Банке. Больше всего попыток обмануть клиентов банка пришлось на сентябрь.

Раньше мошенники обещали заменить бесплатно счетчики или пересчитать стоимость ЖКУ, выманивая так коды для входа в онлайн-банк или на портал «Госуслуги». Теперь аферисты стали подкладывать в почтовые ящики поддельные квитанции — человек сканирует QR-код на квитанции и якобы оплачивает услуги, а средства уходят мошенникам.

«В целом все, что можно печатать на бумаге, — под большим риском. Более безопасным вариантом будет перевод всех платежей в электронный формат и подтверждение их подлинности с дополнительным контрагентом, которым выступает банк», — рассказал руководитель продукта «Платежи ЖКХ» Т-Банка Антон Ломакин РИА Новости.

Как уточняют в банке, кредитная организация заключает прямой договор с поставщиками услуг, проверяя их подлинность. Поэтому деньги при оплате в мобильном приложении идут на услуги, которые нужны клиенту.

Мошенники создали фейковый сайт «Спецфонд ВПК» и предлагают вложить деньги в «укрепление обороноспособности государства». Об этом сообщил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, на сайте предлагается сделать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс страны, купив акции, в том числе и «Уралвагонзавода» и концерна «Калашников».

«В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы. Цена одной фэйковой акции начинается от 10 тыс. рублей», - сообщили в МВД.

В киберполиции отметили, что мошенники обещают доходность от 90% годовых, однако, по данным индекса S&P 500, средняя доходность фондового рынка составляет около 10% в год за последнее столетие, а Российский фондовый рынок показывает - 16%.

«Аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам», - предупредили в МВД.

Читать новость полностью

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о новой волне атак на пользователей компьютеров через фальшивые онлайн-тесты и сообщения об ошибках в браузере, стилизованные под Google Chrome. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобные хакерские атаки распространяются через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых и аниме-сообщества. Пользователи, нажав на рекламные баннеры, перенаправляются на вредоносные страницы, где их просят пройти капчи, тесты, позволяющие отличить человека от бота, или устранить несуществующие проблемы в браузере, стилизованные под ошибки в Google Chrome. В результате на их устройства загружается вредоносное ПО для кражи данных.

Атакующие также используют эти данные для накрутки просмотров на рекламных сайтах, что приносит им дополнительную прибыль. Отмечается, что больше всего подобных атак было зафиксировано в России, Бразилии, Испании и Италии.

Ранее злоумышленники нацеливались на геймеров, распространяя вредоносные баннеры на сайтах с пиратскими играми. Теперь же атаки проводятся и через другие платформы. Атакующие используют стилер Lumma и троян Amadey для кражи логинов, паролей и выполнения других вредоносных действий.

Мошенники стали активно искать соучастников на сайтах знакомств и в чатах домов. Об этом россиян предупредили эксперты по кибербезопасности в разговоре с РБК.

В материале уточняется, что речь идет о дропперах. Их злоумышленники могут искать на сайтах знакомств. По словам экспертов, как правило, на уловку мошенников попадаются девушки. «Дарят конфеты и цветы, а потом предлагают хорошие деньги за простую просьбу: перевести через свой счет деньги другу и маме нового знакомого, чтобы сэкономить на комиссии», — отмечается в статье. После этого новый знакомый перестает выходить на связь.

Также злоумышленники ищут дропперов на игровых площадках. Они предлагают игрокам обменять реквизиты карты на игровую валюту или экипировку. Как подчеркнули специалисты, жертвами в этом случае становятся дети.

Кроме того, сообщили собеседники издания, предложение стать дроппером маскируется злоумышленниками под вакансию с обещанием легкого заработка. Такие предложения о сотрудничестве размещаются в соцсетях, а также в различных чатах, в том числе домовых. Нередко подобные объявления связаны с заработком на маркетплейсах, добавили эксперты.

Читать новость полностью