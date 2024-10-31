Эксперты заметили аномальный рост доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в январе — сентябре 2024 года выросли на 8,6%, оценил Росстат. Во втором квартале года реальные располагаемые доходы росли на 9,8%, в третьем — на 9,4%. Такой бурный рост случается только в периоды экономического бума, прокомментировал «Коммерсанту» Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Основными источниками роста доходов домохозяйств Поляков назвал увеличение фонда оплаты труда и выплат военным.

Реальная зарплата в августе 2024 года превышала показатель годовой давности на 7,7% против 8,1% в июле. В структуре доходов доля социальных выплат снизилась с 19,5% до 17,9%, а доля поступлений от собственности, напротив, выросла с 6,8% до 8,4%, превысив долю поступлений от предпринимательства (7,7% против 7,1% год назад).

В ЦМАКП объясняют это сберегательными настроениями населения, но обращают внимание, что наряду со сбережениями росло и потребление.

«Возможно, налицо сочетание "кризисного потребления" на фоне ожидания ухудшения условий потребкредитования с перетоком в потребление товаров и услуг части средств, ранее использовавшихся для покупки жилья, в условиях запретительных условий по ипотеке», — отметил Поляков.

По данным ЦМАКП, норма потребления составила 90%. По информации Росстата, в третьем квартале на потребление ушло 25,7 трлн рублей из 26,8 трлн рублей доходов, а на сбережения россияне направили 1,1 трлн рублей.