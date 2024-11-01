В России начали действовать новые тарифы для переводов по СБП

Банк России установил новые тарифы на переводы физлиц через Систему быстрых платежей. Изменения вступили в силу с 1 ноября.

Пополнение электронных кошельков в России до 100 тысяч рублей в месяц через СБП и переводы с них стали бесплатными. Комиссия за превышение этой суммы в течение календарного месяца составит 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за один перевод.

«Это, например, будет полезно при покупках на маркетплейсах, где используется такой способ оплаты», — считает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Ранее комиссии для переводов с или на электронные кошельки, а также между ними могли варьироваться в зависимости от банка и типа кошелька и часто составляли определенный процент, пояснил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн.

Также с 1 ноября банки не смогут брать комиссии за переводы через СБП в пользу государства (платежи C2G). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее. Важно, чтобы они были государственными, иначе правило о нулевой комиссии на такие платежи распространяться не будет, отмечает Бочкина.

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Ранее в ЦБ сообщили, что сумма трансакций через СБП в III квартале составила порядка 19,8 трлн рублей – в два раза больше, чем годом ранее. За этот период через систему было совершено 3,6 млрд операций, среднее количество операций в сутки составило 39 млн, а максимальное число зафиксировано на уровне 50 млн.