Эксперт рассказал о возможности получить доплату к пенсии от государства

Российские граждане, у которых доход составляет до 80 тысяч рублей в месяц, могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 7,5–8% от заработной платы. Об этом заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что власти добавят половину при участии в программе долгосрочных сбережений (ПДС). При ежемесячном инвестировании взнос будет равен 7,5%, пояснил собеседник. В таком случае через 15 лет можно будет ежемесячно получать примерно 7,5–8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию, подчеркнул Абрамов.

Он сообщил, что государственная пенсия при такой зарплате будет приносить около 33% утраченного заработка. С учетом выплат из ПДС доход составит 40–41%, добавил специалист.

Ранее пресс-служба мэра и правительства сообщила, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве увеличится до 25 850 рублей в 2025 году. Как отмечалось, на доплату могут претендовать порядка 2 миллионов московских пенсионеров.