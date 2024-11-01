МСП отметили эффективность BNPL, рассрочки и кэшбека для развития бизнеса

Банковская рассрочка, BNPL-сервисы (оплата по частям), электронные кошельки, системы баллов и кэшбека положительно влияют на развитие бизнеса у компаний сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом Человека «Ромир».

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По данным аналитиков «Ромир», более 70% предпринимателей увеличили продажи за счет дополнительных инструментов оплаты.

Электронные кошельки используют 55% опрошенных, банковскую рассрочку — 40%. Кешбек предлагают 38%, столько же предпринимателей запустили оплату по частям.

Порядка 98% респондентов положительно отзываются о банковской рассрочке и BNPL-сервисах, а 88% сообщили об их влиянии на рост продаж.

Практически все пользователи BNPL отметили увеличение среднего чека, из них около половины смогли нарастить сумму на 11-25%. Повышение конверсии подтверждают 94% пользователей BNPL, а пятой части предпринимателей удалось увеличить конверсию в диапазоне 25-50%.

Банковская рассрочка помогла нарастить средний чек и конверсию 97% пользователей. Электронные кошельки помогли со средним чеком 95% опрошенных, конверсия в продажи выросла у 90% опрошенных.

Бизнес, использующий кэшбек, увеличил средний чек и конверсию в продажи в 92% случаев. У 39% компаний доля продаж с использованием оплаты по частям составила от 20 до 35% объема всех продаж. У банковской рассрочки процент покупок может доходить до 50% и более — об этом сообщили 19% предпринимателей.

Также аналитики пришли к выводу, что бизнес оптимистично оценивает перспективы развития новых инструментов. Наиболее высокую оценку получили BNPL-сервисы — 80% респондентов ожидают, что их использование вырастет. В большие перспективы банковских рассрочек и баллов/кэшбэка верят 76% и 74% соответственно, электронные кошельки в будущем видят только 66%.

Основными барьерами для развития дополнительных способов оплаты компании респонденты назвали недостаточную осведомленность клиентов, сложности с интеграцией и оформлением покупок. Большинство опрошенных не считает барьером текущий режим регулирования. Наиболее удовлетворены законодательством компании, подключившие баллы или кэшбек и BNPL-сервисы. Однако 27% компаний, работающих с BNPL, отмечают, что объемы продаж при ужесточении регулирования могут сократиться. 30% опасаются, что издержки для бизнеса и цены для потребителей заметно вырастут.

Исследование проводилось Институтом Человека «Ромир» в сентябре-октябре 2024 года. 91% ответов исследователи получили от микропредприятий и малого бизнеса, 9% респондентов отнесли себя к среднему бизнесу.