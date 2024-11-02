Россияне назвали приемлемый курс для продажи рублевых накоплений

Россияне готовы скупать доллары, когда их стоимость опустится до 60-70 рублей. Приемлемый курс валюты для продажи рублевых накоплений назвали по итогам опроса Bankiros.ru, участие в нем приняли 1740 человек.

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Как показало исследование, россияне реагируют на разные значения курса и решение о продаже рублевых накоплений будет зависеть от того, насколько ослабнет национальная валюта. Больше всего выразили готовность обменять рубли на доллары при курсе в 60-70 рублей, так ответил 21 процент респондентов. Каждый пятый из них (20 процентов) заявил, что не собирается избавляться от рублей даже при выгодном курсе. Чуть меньше (18 процентов) участников опроса рассказали, что не хранят деньги в рублях и вместо этого запасают другие валюты или активы.

Каждый седьмой (16 процентов) участник опроса указал, что начнет покупать доллары при курсе выше 120 рублей. Десять процентов назвали такой планкой курс в 100-120 рублей за доллар, четыре процента — 70-80 рублей за доллар. Еще пять процентов опрошенных признались, что уже купили американскую валюту по текущему курсу.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова объяснила, что к последнему ослаблению российской валюты по отношению к доллару и евро привели снижение экспорта и рост импорта в страну. В рамках встречи клуба молодых экономистов представитель регулятора заявила, что ключевым фактором ослабления рубля остается внешняя торговля.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин призвал не заменять доллары на другую валюту. По его словам, нельзя допустить, чтобы рубль, перестав зависеть от американской валюты, начал зависеть от курса какой-то другой. Следует стремиться к тому, чтобы в расчетах РФ с ее партнерами использовалось как можно больше национальных валют — это повысит независимость рубля, отметил экономист.