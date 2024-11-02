Некоторые семьи получат досрочные выплаты детских пособий

В ноябре российские граждане, получающие пособия на детей, могут рассчитывать на денежные средства досрочно. Об этом говорится в Telegram-канале Социального фонда России.

Подчеркивается, что единый день выплат детских пособий приходится на 3-е число каждого месяца. Однако в ноябре это выходной день. В этой связи деньги за октябрь выплатят уже 2 ноября. В эту субботу россияне официально работают.

Граждане досрочно получат единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (выплачивается неработающим родителям), ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Ранее издание Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую сообщило, что в ноябре 2024 года в России выплатят единовременную материальную помощь в размере 40 000 рублей ряду граждан в связи с празднованием 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.