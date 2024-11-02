Эксперты разъяснили юридические нюансы сноса дачи

Закон запрещает строить новый дом на месте старого без его снятия с кадастрового учета. Такая постройка может быть признана самовольной, заявил РБК адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

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Как отмечается, если дача не стоит на кадастровом учете, понадобится лишь отключить здание от коммуникаций, если они были подведены.

Соответствующий акт оформляется работником ресурсоснабжающей организации. По словам советника по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислава Журавлева, если коммуникации не подведены, то к сносу можно приступать хоть в тот же день.

При этом, по словам специалистов, если постройка стоит на кадастровом учете, то о ее демонтаже потребуется извещать власти. В орган местного самоуправления необходимо направить уведомление о начале, а потом и о завершении работ (не позднее чем через неделю после сноса).

Ранее в федеральной компании «Этажи» сообщили, что россияне стали массово интересоваться покупкой дач. По сравнению с прошлым годом спрос на них вырос уже на 31%.