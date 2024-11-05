Что будет с вкладом при отзыве лицензии у банка

В случае, если у банка отозвана лицензия, вкладчик может вернуть средства в рамках страховой суммы, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Обычно в случае отзыва лицензии у кредитной организации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначает банки-агенты, которые участвуют в выплате средств вкладчикам, объяснил эксперт.
«Вкладчик предоставляет соответствующее заявление и документ, подтверждающий личность. При этом, если открыто несколько вкладов в одном банке, то они суммируются между собой, и общая сумма выплат не будет превышать 1,4 миллиона рублей», — добавил Зварич.