Размер больничного вырастет к 2026 году: какой размер, как рассчитать

В России размер пособия за один день временной нетрудоспособности вырастет в 1,7 раза к 2026 году. В 2025 году максимальный размер выплаты возрастет примерно с 4000 до 5700 рублей в день, в 2026 году — до 6800 рублей. Кто сможет претендовать на предельную компенсацию, как рассчитать, сколько работник получит после болезни и когда выгоднее брать больничный, а когда лучше от него отказаться, рассказывает NEWS.ru.

Как увеличится размер больничного в ближайшие годы

В 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тысячи рублей в месяц. Выплата в день в таком случае будет эквивалентна 6800 рублям.

Сейчас россияне могут получить до 4000 рублей в качестве компенсации за временную потерю трудоспособности. Для сравнения: в 2023 году за один день больничного граждане могли рассчитывать максимум на 2700 рублей. В 2025 году этот показатель с учетом индексации составит 5700 рублей.

То есть в 2026 году порог вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2024-м и на 20% относительно 2025 года.

Максимальный размер больничного индексируется ежегодно в соответствии с темпами роста средней заработной платы за год.

Как получить максимальный размер выплаты

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и заработной платы сотрудника за предыдущие два года работы. Коэффициентов, которые бы увеличили выплату льготникам, нет.

Если стаж менее пяти лет, то в случае болезни человеку будет выплачено 60%, исходя из среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж составляет от пяти до восьми лет — 80%, а тем, кто проработал более восьми лет, — 100%. При этом во всех случаях сумма выплат не может превышать установленный «потолок».

Считаются все официальные доходы за два года, полученные у всех работодателей (до вычета налога). Среднедневной заработок определяется по следующей формуле: сумма начисленной зарплаты за два последних года, поделенная на 730 (фиксированное количество дней за два года). То есть если работник заболел в 2024 году, то считают больничные исходя из его заработка в 2023 и 2022 годах.

Каковы минимальные выплаты по больничному

Если страховой стаж составляет менее полугода, больничный рассчитывается по МРОТ, к этой сумме также прибавляется региональная надбавка (сейчас минимальный размер оплаты труда — 19 242 рубля, с 2025 года — 22 440 рублей). Таким образом, человек получает гарантированный размер пособия.

Как пояснил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин, если у сотрудника размер средней зарплаты за полный календарный месяц оказался меньше МРОТ, установленного на день наступления болезни, то больничный рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. Если вам начислили больничный меньше МРОТ (в расчете за полный календарный месяц), то надо незамедлительно обращаться с жалобой в Фонд социального страхования, уточнил эксперт.

Есть ли особые условия оформления больничных

Оформить больничный можно не только в связи с собственной болезнью, но и для ухода за болеющим ребенком. Такие больничные оплачиваются по тем же правилам, что и обычные. Разница только в количестве дней.

Если сотрудник заболел во время отпуска, он может либо продлить его на срок больничного, либо перенести на другие дни. Во втором случае отпускные пересчитают и излишне выплаченные вычтут из ближайшей зарплаты. Больничный лист оплатят на общих основаниях.

Если работник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения (при этом не был трудоустроен на другую работу и открыл больничный), то пособие по временной нетрудоспособности по закону выплачивает последний работодатель. Но только первые три дня, затем это делает Социальный фонд РФ. Размер пособия составит 60% от среднего заработка вне зависимости от страхового стажа. При этом взять больничный по уходу за ребенком после увольнения нельзя.

Можно ли вообще не брать больничный

От больничного можно отказаться, так как это право работника, а не его обязанность. Например, сотрудник договорился с работодателем, что будет выполнять свою работу из дома с сохранением зарплаты, тогда оформлять документ вовсе не обязательно.

С другой стороны, работодатель не имеет права запретить работнику взять больничный, если тот заболел. Тем, кто работает по трудовому договору, обязаны предоставлять полный соцпакет, включая больничные. За неоплату больничного работодателю грозит штраф в размере 30–50 тысяч рублей.

Почему россияне отказываются от больничного

Как показало исследование экспертов Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, почти 43% россиян не оформляют больничный даже при явных признаках простуды. Причем 42% из них объясняют это нежеланием терять часть дохода. 10% респондентов отказываются от больничного листа по требованию работодателя, а 6,6% признались, что просто боятся увольнения.

По сравнению с 2022 годом доля «отказников» выросла на 5,2%, а с 2021 года — на 10,6%. Эксперты проследили связь: чем меньше компания, тем реже ее сотрудники оформляют больничные листы. Также реже их оформляют те, кто находится на удаленном или комбинированном режиме работы.

Когда выгоднее брать больничный, а когда нет

Больничный выгодно брать в случаях, когда человеку предстоит длительное лечение и доход за последние два года был стабильно высоким, говорит NEWS.ru кандидат юридических наук директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов. Тогда пособие поможет компенсировать значительную часть вашей зарплаты.

«Еще один случай — конец года, когда предельная база для начисления взносов уже исчерпана и фактическая выплата по больничному будет максимальной», — отмечает эксперт. По его словам, также лучше не отказываться от больничного в периоды сезонных заболеваний, когда необходимость полноценного восстановления важнее, чем минимальные потери в доходах.

Если состояние здоровья позволяет работать из дома или в офисе, а больничный не будет покрывать ваших фактических финансовых потребностей, возможно, лучше его не открывать. «Особенно это касается тех, кто имеет небольшой страховой стаж или низкую официальную зарплату, из-за чего размер пособия будет существенно ниже среднего заработка», — объясняет юрист.

Также больничный может быть невыгоден сотруднику, который находится на испытательном сроке или планирует повышение по службе. В таком случае важно продемонстрировать работодателю свою лояльность и трудоспособность, если, конечно, здоровье позволяет работать, заключает Меркулов.