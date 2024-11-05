Ставки по вкладам приближаются к историческому рекорду

Максимальная ставка по вкладам уже в текущем месяце может достичь рекордной отметки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рынка.

Подчеркивается, что привлекательность банковских вкладов в России будет увеличиваться, поскольку они будут выгоднее, чем сейчас. Рекорд может обновиться уже к концу года, говорится в публикации. Эксперты считают, что перед Новым годом ставки по депозитам могут составить 30% годовых. В этот период финансовые организации объявляют маркетинговые акции, объясняют специалисты.

По словам профессора РАНХиГС Алексея Войлукова, при увеличении Банком России в декабре ключевой ставки до 23% годовых ставки по вкладам в крупных банках повысятся до 22-24%. Кроме того, он считает, что к новогодним праздникам ставка в 25% годовых станет нормой для большинства кредитных организаций. По его мнению, в рамках спецпредложений ставки возрастут и до 30% годовых.

На заседании Совета директоров Банка России, которое прошло в конце октября, было принято решение повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Регулятор подчеркнул, годовая инфляция в стране достигла 8,4%.