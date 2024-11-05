Пенсии в России назвали не дающими достойный уровень жизни

Текущий формат индексации пенсий не дает российским пенсионерам надежды на достойный уровень жизни, потому что реальный рост стоимости востребованных у этой категории граждан товаров и услуг растет все равно быстрее. Об этом в комментарии изданию «Газета.Ru» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, основная часть выплат у пенсионеров уходит на лекарства и коммунальные услуги, из-за чего денег на полноценное питание уже не хватает. Проблемы с питанием приводят к ухудшению здоровья, что заставляет тратить больше средств на лекарства.

Таким образом, подчеркнул эксперт, создается замкнутый круг, из которого при текущем уровне пенсий не выбраться. Отдельно претензии у Антонова вызвала сложность пенсионной системы и частая смена схемы, из-за которой граждане не понимают, каких будущих выплат ждать.

В первую очередь аналитик призвал привязать размер пенсий к реальному росту цен на товары первой необходимости, пересмотру балльной системы и разморозке накопительной части пенсии. Без них плановой индексации в 2025 году окажется слишком мало.