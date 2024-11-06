Совфед одобрил закон о доплатах за наставничество на работе

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о дополнительной оплате труда работников, которые выполняют функции наставников.

Документом вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми закрепляется понятие наставничества в сфере труда - это работа по оказанию помощи другому работнику по овладению необходимыми навыками, которая осуществляется по поручению руководителя с согласия самого работника. При этом предлагается прописывать в трудовом договоре или дополнительном соглашении содержание, сроки и формы такой работы.

В соответствии с законом размер оплаты за наставничество в госучреждениях и муниципальных учреждениях будет устанавливаться федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными актами органов местного самоуправления. В иных организациях размер выплат может быть установлен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. В документе указывается, что размер оплаты за наставничество прописывается в трудовом договоре или дополнительном соглашении с работником, при этом должны учитываться содержание и объем его работы.

Кроме того, работник наделяется правом отказаться от работы в качестве наставника, а работодатель - правом досрочно отменить поручение об осуществлении наставничества, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.