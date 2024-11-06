Налоговый вычет можно будет оформить новым способом

Минцифры РФ работает над возможностью оформления налоговых вычетов на портале «Госуслуги». Россияне смогут это сделать уже в следующем году.

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

— Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывает Минцифры РФ. Планируется, что услуги будут доступны для граждан в 2025 году, — рассказали там РИА Новости.

Отмечается, что ведомство активно работает над запуском новых сервисов, включая получение соцвычетов за образование, медуслуги, спорт и покупку недвижимости в ипотеку.

В Госдуме рассказали, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году

Также россияне смогут оформлять налоговые вычеты за себя и детей по оплате образования, медрасходов, покупки жилья и других услуг.

Сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион запустили на госуслугах. Об этом 2 ноября рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Благодаря сервису на портале «Госуслуги» люди, которые постоянно меняют место жительства, могут получить все необходимые государственные услуги на основе их «жизненной ситуации» в одном месте.