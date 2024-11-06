В ВТБ предсказали «долгие холода» на рынке автокредитов

В октябре российские банки выдали россиянам 165 млрд рублей на покупку легковых автомобилей, сообщили в ВТБ. Это почти на треть ниже результата текущего сентября, но сопоставимо с прошлогодним октябрем.

Снижение выдач в сегменте автокредитования в ВТБ объяснили повышенным спросом в сентябре из-за планируемого увеличения спроса, а также сдерживающими мерами Банка России: действующими макропруденциальными надбавками и высокими рыночными ставками.

«Вслед за ипотекой и потребительским кредитованием "похолодание" пришло и в автосегмент. Несмотря на масштабный ассортимент, спрос тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований Центрального банка», — сказал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По его словам, особо чувствительна ситуация для тех, кто предпочитает авто с пробегом, так как для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам.

«С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам "холода" на этот рынок пришли надолго», — считает Бочарников.

В целом по итогам десяти месяцев выдачи автокредитов в России, по оценке ВТБ, составили более 2 трлн рублей, что на 66% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре сделок ВТБ по итогам октября на новые авто пришлось около 57%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте пользуются российские и китайские бренды. Клиенты ВТБ в этом году заключают договоры в среднем на шесть лет против 5,8 года в 2023 году.